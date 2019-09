Gastronomie in Rommerskirchen : 163 Jahre altes Lokal läuft weiter

Rommerskirchen Im Oktober soll es eine offizielle Neueröffnung für „Schmitze Sofie“ geben.

Zum sozialen Leben eines jedes Dorfs gehört zumindest ein großer Versammlungsraum, idealerweise jedoch eine gut laufende Gaststätte. Die Aussichten für letzteres stehen in Evinghoven gut. Die zuletzt unter dem Namen „Zum Schmitze Sofie“ firmierende Traditionsgaststätte an der Widdeshovener Straße 79 jedenfalls soll weitergeführt werden.

Seither befindet sich dort durchgängig eine Wirtschaft, womit das Lokal eines der mit Abstand ältesten in der Region sein dürfte. Übernehmen soll die Gaststätte Ghergus Fiorello, der bislang die frühere Gaststätte Winkler in Gill betreibt und sich in den vergangenen Jahren einen guten Namen gemacht hat. Bereits am übernächsten Sonntag, 15. September, soll das Lokal wieder geöffnet sein – allerdings zunächst an diesem Tag aus Anlass des Evinghovener Schützenfests. Bernd Bausen schätzt, dass sicherlich ein Großteil der Speisekarte mit italienischen Gerichten bestückt sein wird, „aber es gibt natürlich auch Jägerschnitzel“.