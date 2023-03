Kinderbetreuung in Rommerskirchen Betreuungsplätze für alle Kinder gesichert

Für Kinder über drei Jahren kann die Gemeinde allen Kindern einen Platz in einer Kindertagesstätte anbieten. Wenn im August die Kita „Pfauenland“ in Hoeningen an den Start geht, stehen acht kommunale und drei Kitas in Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde Rommerskirchen-Gillbach zur Verfügung. Bei den Kindern unter drei können nicht alle in einer Kita betreut werden, sodass insbesondere die Jüngsten zunächst einen Betreuungsplatz in einer Tagespflegeeinrichtung erhalten. „Dort stehen ausreichende Plätze für alle Familien zur Verfügung, die einen Bedarf angemeldet haben“, so Sadiye Mesci. Drei Großtagespflegeeinrichtungen und zahlreiche Tagespflegepersonen bieten Betreuung an.