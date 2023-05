Attraktion in Rommerskirchen Besucherrekord im Feldbahnmuseum Oekoven

Die beiden letzten Züge am Sonntag konnten nicht mehr fahren, weil die Wetterprognosen Starkregen vorhergesagt hatten – der dann aber ausblieb. „Manche Besucher hatten ein bisschen Sorgen, weil es so dunkel wurde“, erzählt Mandelartz. Aber es habe nur einige Tropfen geregnet. Der guten Stimmung im Museum tat das jedoch keinen Abbruch an diesem „Rekordbrecher-Tag“, wie der Vorsitzende sagt. Auch das Bistro auf dem Gelände war sehr gut besucht. Man habe gemerkt, dass die Menschen sehr froh seien, wieder raus zu kommen, ohne jegliche Einschränkungen. So können auch erstmals nach der Corona-Pandemie alle Fahrtage und Veranstaltungen im Feldbahnmuseum wieder uneingeschränkt stattfinden.