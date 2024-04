Veranstaltung in Rommerskirchen Besucher-Rekord beim Eckumer Entenrennen

Das Entenrennen in Rommerskirchen ist eine beliebte Frühjahrs-Tradition – und ganz abgesehen davon eine Veranstaltung, die vielleicht auch ein Stück weit wegen ihrer Kuriosität jedes Jahr Tausende Besucher anzieht. So war es auch am Sonntag, als zum insgesamt 19. Mal rund 4000 gelbe Entchen an der Gillbachbrücke in Eckum zu Wasser gelassen wurden.