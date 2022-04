Förderung in Rommerskirchen : Besonderes Angebot ermöglicht Schwimmkurse für Kinder

Rommerskirchen In den vergangenen zwei Jahren haben viele Kinder wegen Corona nicht schwimmen lernen können. In Rommerskirchen fanden nun besondere Kurse statt.

Während der Corona-Pandemie waren auch Schwimmbäder längere Zeit geschlossen oder nur eingeschränkt nutzbar. Die Folgen vor allem für Kinder sind groß, da wertvoller Schwimmunterricht nicht stattfinden konnte. Im Sonnenbad machte jetzt die Rhenag (Rheinische Energie AG) in Kooperation mit der Gemeinde ein besonderes Angebot möglich. Vom 8. März bis 20. April fanden drei Mal wöchentlich die Kurse „Wassergewöhnung“ und „Schwimmen lernen“ statt. Mit beachtlichem Erfolg, wie jetzt bei der Aushändigung von Urkunden und Medaillen an die sieben teilnehmenden Kinder deutlich wurde. „Ich bin sehr froh, dass diese Kurse mit der Unterstützung der Rhenag ermöglicht werden. Denn schwimmen zu können, ist enorm wichtig für alle Kinder “, so die Schwimmlehrerin. Zugleich weist Petra Gemmer darauf hin, „dass immer weniger Kinder dies von sich aus lernen. Die Kooperation mit der Rhenag bietet uns die Möglichkeit, diese so wichtige Kompetenz bei Kindern aus unserer Region gezielt zu fördern“, so die Sonnenbad-Leiterin.