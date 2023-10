Veranstaltung in Rommerskirchen Gemeinde bereitet erstmals zweitägigen Weihnachtsmarkt vor

Die Gemeinde steckt mitten in den Vorbereitungen des diesjährigen Rommerskirchener Weihnachtsmarktes, der erstmals an zwei Tagen stattfinden wird: am dritten Adventswochenende, 16. und 17. Dezember. Insgesamt ist es der sechste Weihnachtsmarkt in Regie der Gemeinde. Nachdem 2022 die Premiere auf dem neuen Dorf- und Festplatz an der Otto-Lilienthal-Straße für die wohl beste Resonanz sorgte, die ein Weihnachtsmarkt in Rommerskirchen jemals gefunden hat, stand schon bald fest, dass er in diesem Jahr an zwei Tagen seine Pforten öffnen soll.