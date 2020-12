Adventszeit in Rommerskirchen : Beleuchtete Kirchenfenster von St. Martinus sollen Hoffnung geben

Die beleuchteten Kirchenfenster in St. Martinus in Nettesheim zeigen die christlichen Nothelfer und bieten einen stimmungsvollen Anblick. Foto: Dieter Staniek

Nettesheim Nach den Restaurierungsarbeiten an verschiedenen Elementen des Gotteshauses in diesem Jahr präsentiert es sich nun als strahlender Hingucker.

Die Zeit der Corona-Krise mit all ihren Einschränkungen drückt auch in Rommerskirchen vielen Menschen aufs Gemüt. Gerade in der Vorweihnachtszeit mit ihren zahlreichen dunklen Tagen sehnen sie sich nach etwas, das ihre Stimmung aufhellen könnte. Die katholische Pfarreiengemeinschaft Rommerskirchen-Gilbach sorgt nun für etwas mehr Licht in trister und finsterer Zeit: Die Pfarrkirche St. Martinus in Nettesheim hat eine Aktion gestartet, bei der seit Beginn der Adventszeit abends die alten, sehenswerten Kirchenfenster aus dem 19. Jahrhundert (Langhausfenster) von innen stimmungsvoll beleuchtet werden.