Bestattungskultur in Romerskirchen : Zwei neue Memoriam-Gärten sind fast fertig

Hermann-Josef und Bernhard Krüppel von der gleichnamigen Allrather Firma haben auch schon den Memoriam-Garten Am Teebaum angelegt. Foto: Georg Salzburg(salz)/Salzburg, Georg (salz)

Die Arbeiten in Oekoven und Hoeningen sind weit fortgeschritten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Für eine Gemeinde in der Größenordnung Rommerskirchens ist das außergewöhnlich: Auf bald vier Friedhöfen wird es Memoriam-Gärten geben, in denen der Verstorbenen gedacht wird. Diese Gärten liegen bei der Bestattungskultur im Trend und erfreuen sich wachsender Beliebtheit, nicht zuletzt, weil die Pflege von einer Fachfirma übernommen wird. Das empfinden gerade Angehörige, die nicht in der Nähe der letzten Ruhestätte ihrer Verstorbenen wohnen, oft als erhebliche Erleichterung.

Bürgermeister Martin Mertens verkündete jetzt nicht ohne Stolz, dass nach den bereits vorhandenen Memoriam-Gärten auf den Friedhöfen in Nettesheim sowie Am Teebaum in Rommerskirchen auch die neu angelegten auf den Ruhestätten in Oekoven und Hoeningen kurz vor der Fertigstellung stehen. Dezernent Elmar Gasten rechnet mit dem Abschluss der Arbeiten in etwa zwei Wochen, wie er mitteilte. Allerdings: Ab wann dort bestattet werden kann, ist aufgrund der Corona-Krise noch offen. „Denn die beiden bereits bestehenden Memoriam-Gärten Am Teebaum und in Nettesheim haben wir vorher einsegnen lassen, das würden wir in Oekoven und Hoeningen auch gerne so machen“, sagt Gasten.

Mit der Erweiterung des Angebots im Bestattungswesen reagiere die Gemeinde auf die Anregungen der Bürger in den Ortsteilgesprächen, wie Bürgermeister Mertens erklärt. Die beiden Anlagen in Nettesheim und Rommerskirchen würden gut in Anspruch genommen.

Die Gärten in Oekoven und Hoeningen werden wie ihre Vorgänger von der Firma Krüppel aus Grevenbroich-Allrath gestaltet, die sich bereits bewährt hat. Auf seiner Interetseite erklärt das Unternehmen, was einen Memoriam-Garten ausmacht, der wie ein richtiger kleiner Garten gestaltet wird. Krüppel: „Die Gräber und die Rahmenbepflanzung bilden eine harmonisch aufeinander abgestimmte Einheit. Jeder Verstorbene wird auf den Grabmalen mit Namen und Lebensdaten genannt. Namenlose Bestattung gibt es nicht.“ Mit den Memoriam-Gärten werde den Hinterbliebenen ein „Rundum-Sorglos-Paket“ angeboten, in dem die langjährige Grabpflege enthalten sei.