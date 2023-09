Bauarbeiten gestartet Rommerskirchen bekommt ein „Tierkompetenzzentrum“

Auf den einschlägigen Rommerskirchener Diskussionsportalen im Internet wird schon seit Tagen über die Baustelle am Mariannenpark spekuliert. Ganz offensichtlich interessieren sich in der Gillbachgemeinde viele Bürger für das dort entstehende neue Geschäft. Unter anderem wurde auf eine Filiale der Tierfutterkette Fressnapf getippt. Die Richtung stimmt bei dieser Vermutung, der Händlername nicht. Die Gemeinde lüftete jetzt das Geheimnis. Demnach siedelt sich ein „zoo & Co“-Markt in Rommerskirchen an. Und der soll mehr sein als eine bloße Verkaufsstelle für Tierfutter. Die Gemeindeverwaltung und Bürgermeister Martin Mertens sprechen vielmehr von einem „Tierkompetenzzentrum“.