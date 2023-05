Verkehr in Rommerskirchen Gemeinde liegt bei der Fahrradfreundlichkeit kreisweit vorne

In der Sitzung des Rommerskirchener Ausschusses für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales am Donnerstagabend wurden die Politiker darüber informiert, wie die Gemeinde im vergangenen Jahr beim sogenannten Fahrradklimatest abgeschnitten hat. Der Test untersucht, wie fahrradfreundlich eine Kommune ist. Und das Ergebnis, das der Gemeinde am 24. April übermittelt worden ist, ist durchaus ermutigend und kann sich sehen lassen. Rommerskirchen belegt deutschlandweit bei den Kommunen unter 20.000 Einwohnern Platz 29 (2020 war es noch Platz 31) von 474 und landesweit Platz 14 (2022 Platz 11) von 69 (2022 von 52).