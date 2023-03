Pilotprojekt in Rommerskirchen Gemeinde baut mit dem Kreis in Deelen ein Mehrfamilienhaus

Auf dem Grundstück in Deelen sollen zwei Wohnungen im Erdgeschoss mit je 67 Quadratmeter Wohnfläche sowie zwei Wohnungen im ersten Obergeschoss mit je 82 Quadratmeter Wohnfläche entstehen. Gebaut wird in einem modernen und preisgünstigen Standard, als Heizung wird eine Wärmepumpe installiert. „Ich freue mich, dass das erste Projekt der GmbH in Rommerskirchen umgesetzt wird und sich die Bebauung gut in den Ort einfügen wird“, sagt Bürgermeister Mertens. Die Service- und Koordinierungsgesellschaft hat das 770 Quadratmeter große Grundstück von der Gemeinde erworben. Der Kreis hat den Kauf durch eine Erhöhung der Kapitalrücklage finanziert.