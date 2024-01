Nach den Bauernprotesten Was die Bauern in Rommerskirchen jetzt fordern

Nach den bundesweiten Protesten der Bauern herrscht immer noch Unmut bei den Landwirten. Auch in Rommerskirchen ist bisher keine Beruhigung in Sicht. So fand am vergangenen Freitag eine Mahnwache für eine starke heimische Landwirtschaft beim Haus der Landwirtschaft an der B59 statt. Dort machte der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach, Johannes Küppers deutlich: „Das Mahnfeuer ist ein eindrucksvoller Appell an unsere Bundestagsabgeordneten, sich in Berlin für eine wettbewerbsfähige heimische Landwirtschaft einzusetzen.“