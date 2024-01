Das neue Jahr in Rommerskirchen Bauarbeiter bekommen 2024 viel zu tun

Zupackend möchte Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens das neue Jahr angehen – trotz vieler Krisen in der Welt, die sich – vor allem finanziell, teils auch organisatorisch – auch auf die Gemeinde auswirken. Das betrifft unter anderem die Unterbringung von Flüchtlingen und die steigenden Energiekosten. Doch Mertens will sich allen Herausforderungen stelllen. „Die uns gestellten Aufgaben verschwinden nicht dadurch, dass wir sie nicht angehen. Dies gilt im Großen wie im Kleinen“, sagt der Verwaltungschef. Das steht 2024 in der Gillbach-Gemeinde auf der Agenda: