Klimaschutz in Rommerskirchen : Bau von Windanlage hat begonnen

An der Rommerskirchener Gemeindegrenze zu Pulheim stehen schon diverse Windräder. Regenerative Energiequellen gewinnen an Bedeutung. Foto: dpa/Federico Gambarini

Rommerskirchen Sie entsteht an der Gemeindegrenze zu den Nachbarstädten Pulheim und Bergheim. Am Ende dieses Jahres soll sie in Betrieb genommen werden.