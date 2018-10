Rommerskirchen: Basar mit Handgemachtem fürs Jugendhaus Just-in

Rommerskirchen Leuchtend rot sind die Plakate mit den beiden ebenfalls rot-bemützten Wichtelchen, die momentan im Rommerskirchener Gemeindegebiet zu sehen sind und auf eine Veranstaltung hinweisen, die womöglich schon einen Vorgeschmack auf die Vorweihnachtszeit bietet.

Es geht um den „DIY Basar“, der am Sonntag, 4. November, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr im Pfarrheim St. Peter an der Kirchgasse 6 in Rommerskirchen stattfinden soll. „DIY“ steht für „Do it yourself“, was nichts anderes bedeutet, als dass bei dem Basar Wert darauf gelegt wird, dass keine Massenware, sondern ausschließlich Handgemachtes verkauft wird.