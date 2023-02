Musik aus Rommerskirchen „Treasure Hunt“ bringt drittes Album auf den Markt

Es wird wieder rockig: Unter dem Titel „The Good, The Bad And The Innocent“ bringt die Band „Treasure Hunt“ im Frühjahr ein neues Album auf den Markt. „Treasure“ Hunt ist das Hard Rock/Heavy Metal-Projekt des singenden Gemeindereferenten Martin Brendler und des Rommerskirchener Gitarristen Stephan Georg. Neben Brendler und Georg sind die Positionen an Drums und Bass bei jedem Album verschieden. Auf dem neuesten Werk sind am Bass Udo Granderath von der Bergheimer Band „Fangan“ und an den Drums Fred Otto von „Random“ zu hören.