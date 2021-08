Neues Wohngebiet in Rommerskirchen : Bald beginnt die Bebauung des Gebiets „Im Kamp“

Das ehemalige Gärtnereigelände in Widdeshoven aus der Luft. Das geplante Neubaugebiet entsteht nach einem interessanten Konzept. Foto: Georg Salzburg (salz)

Widdeshoven Die Konzeption des neuen Wohngebiets in Widdeshoven und die Gestaltung der Flächen um die neuen Häuser ist zukunftsweisend und in der Gemeinde bislang einzigartig. Auch ein interkultureller Garten ist vorgesehen. Was darüber hinaus geplant ist.