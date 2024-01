Autor aus Rommerskirchen Heinrich Heikamp gibt Abschiedslesung

Für J. Heinrich Heikamp war die Lesung, wohl die letzte, die im Ratssaal der Gemeinde Rommerskirchen stattgefunden hat. Der seit Jahren in Kaarst lebende Rommerskirchener Autor ließ aber keinen Zweifel daran, dass „Rommerskirchen meine Heimat ist“, wie er an dem Abend sagte. Der Grund für diesen Abschied ist rein logistischer Natur: In Kürze wird Heikmap mit seiner Frau Petra nämlich an der Nordsee, direkt am Wattenmeer leben. Bereits mit 17 Jahren, also Anfang der Achtziger Jahre, hat Heikamp, der auch Verleger und Kulturmanager ist, seine ersten Gedichte veröffentlicht. Auch wenn er sich in fast vier Jahrzehnten intensiv mit anderen Literaturgattungen beschäftigt hat, ist er immer wieder zur Lyrik zurückgekehrt.