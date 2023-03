Autofahrer stirbt in Rommerskirchen Tödlicher Unfall auf der B477 bei Anstel

Der Notruf ging gegen 15.25 Uhr ein. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei entsendete ein Unfallaufnahme-Team zur Einsatzstelle. Die B 477 blieb bis zum Abend in beide Fahrtrichtungen zwischen der Einmündung in die L 69 und dem Kreisverkehr in Anstel gesperrt.