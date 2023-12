Diebstahl in Rommerskirchen Auto von Garagenstellplatz entwendet

In der Nacht von Donnerstag, 30. November, 23.30 Uhr, auf Freitag, 1. Dezember, 3:53 Uhr, wurde ein Pkw entwendet, der vor einem Garagenstellplatz an der Paul-Klee-Straße in Rommerskirchen stand. Es handelt sich um eine weiße BMW-Kombilimousine, Typ 120D XDRIV/ 1K4 mit dem amtlichen Kennzeichen NE-DF6180. Über eine App konnte der Fahrzeugbesitzer am nächsten Morgen erkennen, dass das Fahrzeug um 3:53 Uhr geöffnet wurde. Aufbruchsspuren wie Glassplitter seien am Stellplatz nicht vorhanden gewesen. Das Verkehrskommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.