Geschichte in Rommerskirchen : Preis motiviert Wißkirchen zum Weitermachen

Rommerskirchen Der Historiker wurde für seine Publikationen zum Judentum gewürdigt. Er erhielt den renommierten Obermayer Award. Sein neues Buch ist fast fertig.

Coronabedingt musste die ansonsten in Berlin stattfindende Auszeichnung virtuell ablaufen, doch das trübte die Freude von Josef Wißkirchen nicht. Der Historiker, der sich seit Jahrzehnten der jüdischen Vergangenheit in Rommerskirchen, Stommeln und Umgebung widmet, ist für sein Schaffen vor wenigen Tagen mit dem renommierten Obermayer Award geehrt worden. „Das ist eine schöne Bestätigung, dass meine Arbeit gesellschaftlich relevant ist“, sagte der pensionierte Lehrer unserer Redaktion. „Und es bestärkt mich, mit meinen Recherchen und mit dem Schreiben fortzufahren.“

Und das tut er auch, wenngleich das Forschen in Archiven und die Arbeit am Computer ein einsames Geschäft sei, wie er erzählt. Denn die Zeitzeugen, die ihm früher als Quellen zur Verfügung standen, sind inzwischen verstorben. Gerade ist Wißkirchen auf der Zielgeraden bei der Fertigstellung seines neuen Buches mit dem Titel „Auf jüdischen Spuren in Pulheim-Stommeln“. Und das Werk davor, das er im Rommerskirchener Rathaus vorgestellt hatte („Jüdische Familien kämpfen ums Überleben“), ist nun auch ins Englische übersetzt worden. Von Nachfahren jüdischer Familien aus der Region, die inzwischen in den USA leben, sei dies mit Begeisterung aufgenommen worden, berichtet der Geschichtsexperte.

Mit den im Jahr 2000 von Arthur S. Obermayer (1931 bis 2016) und dessen Frau Judith ins Leben gerufenen Obermayer Awards werden deutsche Bürger und Organisationen gewürdigt, die sich für die Erinnerung an die wichtige Rolle einsetzen, die die jüdische Bevölkerung vor der Zeit des Nationalsozialismus Hunderte von Jahren in der deutschen Gesellschaft spielte. Ausgezeichnet werden zudem Menschen, die sich gegen Antisemitismus und Rassismus engagieren. Beides trifft auf Josef Wißkirchen zu. Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens: „Er zeigt an konkreten Lebensläufen, was Inhumanität anrichten kann und rüttelt dadurch auf, äußerst wachsam zu sein, wenn Menschenrechte und Demokratie in Frage gestellt werden.“