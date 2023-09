Verkehr in Rommerskirchen Aufzug am Bahnhof soll möglichst bald repariert werden

Nicht nur dem Rommerskirchener Verwaltungschef, sondern auch vielen Pendlern am Gillbach dürfte noch in schlechter Erinnerung sein, welche Probleme es mit dem Aufzug und auch mit der Unterführung im örtlichen Bahnhof in den Jahren 2016/2017 gegeben hatte. Damals hatten Wassereinbrüche die Inbetriebnahme des Lifts monatelang unmöglich gemacht, auch ein Gutachten hatte den Reparaturprozess nicht beschleunigen können. Der Gemeinde waren – und sind – weitgehend die Hände gebunden. Denn weder beim Aufzug, noch bei Problemen in der Unterführung darf sie selber tätig werden. Beides liegt allein in der Zuständigkeit der Bahn.