Verkehr in Rommerskirchen Hängepartie am Bahnhofsaufzug

Das Umfeld des Rommerskirchener Bahnhofs hat sich zuletzt sehr zum Positiven entwickelt. Mit der Eröffnung der Mobilstation samt Fahrradparkhaus, Kinderarztpraxis und Bäckerei wurde der Bereich stark aufgewertet und fit gemacht. Probleme aber gibt es immer wieder am Bahnhof selbst – und das trotz guter Kontakte der Gemeinde zur Deutschen Bahn AG. Denn deren Konzernbevollmächtigten für das Land Nordrhein-Westfalen, Werner Lübberink, wohnt in Rommerskirchen und Bürgermeister Martin Mertens nutzt mitunter den „kurzen Draht“ zu Lübberink, um Prozesse zu beschleunigen. Doch mitunter sind auch Lübberink die Hände gebunden. Aktuelles Beispiel ist der Aufzug in der Bahnhofsunterführung. Infolge des Starkregens am 25. August ist der Lift außer Betrieb – bis heute.