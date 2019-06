Bruderschaftsfest Rommerskirchen : Fest endet diesmal mit neuem Kronprinzen

Rommerskirchen Bei der 1425 gegründeten St. Sebastianus-Bruderschaft geht es langsam wieder aufwärts. Ein Indiz dafür: 2020 wird es höchstwahrscheinlich wieder einen Bruderschaftskönig geben.

Erstmals seit vier Jahren feiert die St. Sebastiaus-Bruderschaft ihr Peter- und Paulfest wieder an zwei Tagen. Damit folgt sie dem Wunsch vieler Mitglieder. Es gibt aber auch ein weiteres Indiz für einen Aufwärtstrend der 1425 gegründeten Bruderschaft. Nach Auskunft von Brudermeister Peter-Josef Plück nämlich wird es höchstwahrscheinlich nach dann fünfjähriger Thronvakanz 2020 wieder einen Bruderschaftskönig geben. Auch ein Nachwuchsregent für das Prinzenamt steht nach Plücks Worten in Aussicht. Ermittelt werden sollen die neuen Würdenträger am Sonntagnachmittag (30. Juni). Wie es der Kalender will, startet das Fest am Samstag, 29. Juni, auf den Tag genau am Patronatstag der Pfarrkirche St. Peter.