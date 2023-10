Rommerskirchen auf der Expo Real 2023 „Die Giller Höfe werden kein ,Reichen-Quartier’“

Rund 220 neue Wohneinheiten, was für eine Großstadt wie Neuss schön, aber nicht außergewöhnlich wäre, ist für Rommerskirchen ein Bauvorhaben XXL. Nach Jahren der Vorbereitung steht das Projekt „Giller Höfe“ an der Bergheimer Straße jetzt kurz vor der Umsetzung. Auf der Expo Real, der Internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen in München, macht die Delegation aus Rommerskirchen die „Giller Höfe“ deshalb zu einem Schwerpunkt ihrer Gespräche. „600 bis 800 Menschen könnten in dem Quartier ein neues Zuhause finden“, sagt Bürgermeister Martin Mertens. „Und das in Gebäuden und in einer Struktur, die neuesten ökologischen Standards und auch besten Voraussetzungen für ein gutes Miteinander der Bewohner entspricht“, ergänzt Niklas Salzmann, Amtsleiter Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität.