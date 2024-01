Gisela Schäfer aus Rommerskirchen Auf den Spuren alter Burgen und Höfe

Geschrieben hat Gisela Schäfer stets gern, doch erst, als die gebürtige Hagenerin nach 35 Jahren als Lehrerin in Dormagen in den Ruhestand ging, konnte sie sich ihrem Hobby verstärkt widmen. Nach dem Abitur am Gymnasium Marienberg Neuss und dem Pädagogikstudium in Köln war sie als Lehrerin in Delrath tätig. Kurzprosa, Erzählungen, Glossen, Lyrik, Kindergeschichten und Märchen sind ansonsten ihre bevorzugten Genres.