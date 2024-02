Attacke auf Einfamilienhaus in Rommerskirchen Stinkende Flüssigkeit durchs Fenster, Farbkugeln auf Hausfassade

In der Nacht zum 1. Februar ist es passiert. Zwischen 0.15 und 1.45 Uhr wurde das Haus der Familie Gelber an der Max-Ernst-Straße zum Ziel eines Vandalismus-Anschlags. Irgendjemand hatte im Schutz der Dunkelheit ein kleines Loch in den hölzernen Fensterrahmen gebohrt und eine stinkende Flüssigkeit ins Innere eingeleitet. Damit nicht genug: Mehrere mit schwarzer Farbe befüllte Weihnachtskugeln wurden gegen die weiße Außenwand geschmettert – die Kugeln zerplatzen, die Farbe beschmierte die Fassade und den Eingangsbereich des Hauses. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.