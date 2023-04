Bodenuntersuchung in Rommerskirchen Archäologen graben im Neubaugebiet Giller Höfe

Zeugnisse der römischen Vergangenheit sind in Rommerskirchen schon einige dokumentiert und gesichert worden. Das Gleiche gilt für die Hinterlassenschaften der Franken, die sich einst ebenfalls am Gillbach aufhielten „Wer in Rommerskirchen einen Spaten in die Erde sticht, der hat beste Chancen, in archäologischer Hinsicht fündig zu werden“ – so lautete einst die Faustregel des 2021 verstorbenen Bodendenkmalbeauftragten Manfred Hundt. Und weil das bekannt ist und sich immer wieder bestätigt hat, lässt die Gemeinde besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt walten, wenn neue Baugebiete erschlossen werden – um wertvolle Stücke oder Überreste alter Bauten im Erdreich nicht zu beschädigen oder gar zu zerstören. Aktuell nehmen Archäologen das Areal des geplanten Neubaugebiets Giller Höfe an der Bergheimer Straße unter die Lupe.