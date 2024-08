Nothilfe in Rommerskirchen Arbeitsgruppe zur Unterbringung von Flüchtlingen ist gestartet

Wenn doch wenigstens ein Ende absehbar wäre, sich Entlastung abzeichnen würde, damit man wenigstens in naher Zukunft auf bessere Zeiten hoffen könnte. Doch die Realität ist wie sie ist, und die Perspektiven sind düster: Die Unterbringung von Geflüchteten stellt Rommerskirchen vor immer größeren Herausforderungen. Da die Zuweisungen von Geflüchteten durch das Land Nordrhein-Westfalen immer weiter steigen, ist es unabdingbar, weitere Quartiere im Gemeindegebiet zu schaffen. Bürgermeister Martin Mertens hat daher in Absprache mit der Politik eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die diesen Prozess aktiv begleiten soll. Vertreter der Politik und der Verwaltung haben die Arbeit jetzt aufgenommen. Die Arbeitsgruppe wird von Sadiye Mesci geleitet, sie ist die Fachbereichsleiterin Bildung und Soziales im Rathaus an der Bahnstraße.