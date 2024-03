Artenschutz in Rommerskirchen Arbeiten am Lößhohlweg sind abgeschlossen

or knapp zwei Jahren, im Frühjahr 2022, war am Lößhohlweg in Butzheim ein Artenschutzprojekt vorgestellt worden. Volker Große vom Umweltamt des Rhein-Kreises Neuss sowie Christian Platz und Michael Stevens von der Biologischen Station in Knechtsteden hatten damals vor Ort Politikern aus dem Rommerskirchener Ausschuss für Umwelt, Tier- und Klimaschutz die Hintergründe erklärt. Es waren Bäume und Sträucher gerodet worden mit dem Ziel, dass sich insbesondere an den Steilwänden des historischen Weges wieder so genannte „hochspezialisierte Insekten“ ansiedeln, die vom Aussterben bedroht sind, und die die so wieder geschaffene Sonnenlage schätzen. Im Herbst des vergangenen Jahres war zudem mit der Erstellung einer Plattform begonnen werden, die das Beobachten der Insekten ermöglicht, die es zu erhalten gilt. Die gute Nachricht gab es jetzt in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Tier- und Klimaschutz: Die Baumaßnahme ist nun abgeschlossen; jetzt soll das Projekt umweltpädagogisch unter Einbeziehung von Schulen und Öffentlichkeit aufbereitet werden.