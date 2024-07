Erleichterung im Pflegealltag in Rommerskirchen Eine App beendet „Dokumentationsalbtraum“

Der Alltag in der Pflege ist anstrengend, das ist kein Geheimnis. Oft fehlt für Dinge, die wichtig sind, die Zeit: für ein kurzes Gespräch, für einen Moment des Beisammenseins, eben für die Menschlichkeit. Das liegt auch daran, dass die bürokratischen Anforderungen, die an Pflegekräfte gestellt werden, in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen sind – zusätzlich zum allgemeinen Arbeitsaufwand durch den Fachkräftemangel. Festgehalten werden müssen Aspekte wie der Medikamentenplan, eine Sammlung ärztlicher Anordnungen und Therapiemaßnahmen, unter Umständen auch Schmerzerfassung, Wunddokumentation, Diät, Fieberkurve, ein Trinkprotokoll und vieles mehr.