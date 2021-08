Brauchtum in Rommerskirchen : Nach langer Abstinenz - Senioren-Klub Anstel startet wieder durch

Brauchtum in Rommerskirchen

Peter Mahr steht jeden Dienstag hinter der Theke der Sebastianus-Klause und freut sich über rege Teilnahme am Stammtisch. Foto: Peter Mahr

Anstel Während der Pandemie waren Treffen lange nicht möglich. Nun hat der Klub einiges geplant, auf das sich die Senioren freuen können.

Seit etwa vier Wochen ist auch die Sebastianus-Klause im Keller der Schützenhalle wieder geöffnet. Immer dienstags ab 19 Uhr können Mitglieder der Bruderschaft dort zusammenkommen, die Senioren haben einen eigenen Stammtisch. Wem dabei nicht ganz wohl ist, kann an einem der kommenden Termine des Senioren-Klubs teilnehmen, die draußen geplant sind. Gestartet wird am Donnerstag, 5. August, mit einer Fahrradtour durch die Gemeinde. „Um 15 Uhr geht es ab der Schützenhalle los, wir haben circa drei Stündchen mit Pausen eingeplant“, erklärt Peter Mahr. Im Anschluss soll gegrillt werden. Für den 19. August ist ein spanischer Abend auf dem Schützenplatz geplant. Am 26. August soll es auf einem Planwagen durch Feld und Flur gehen und für den 17. September ist ein Senioren-Kaffee vor der Schützenhalle vorgesehen. „Ich denke, bei den Senioren, die bisher noch nicht beim Stammtisch waren, ist die Freude bei diesen Außenaktivitäten bestimmt umso größer“, meint Peter Mahr.