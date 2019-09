Schützenfest in Anstel : Christian Moll und Eva Kamps regieren 2020

Schützenfest in Anstel

Anstel Gleich drei Bewerber traten beim Schützenfest zum Königsschießen an, wobei sich Christian Moll nach spannendem Wettbewerb als Sieger behaupten konnte. Regieren wird er in der Saison 2020/2021 gemeinsam mit Eva Kamps.

Christian Moll gehört dem Jägerzug „Stief Boschte“ an, ist aber auch (passives) Mitglied im Tambourkorps „In Treue fest“. Seine Eltern Alfred und Martina Moll waren 2016/2017 Ansteler Königspaar, Christian Moll war 2014 Jungschützenkönig, Eva Kamps war einige Jahre zuvor Ansteler Jungschützenkönigin. Sie gehört als passives Mitglied dem Zug „Jägermeister“ an. Beide sind große Fans von Schalke 04, was sie mit dem amtierenden König Stefan Fest verbindet.