Karneval in Rommerskirchen : Ansteler Burgritter sagen Karnevalszug ab

Anstel Jetzt hat die Karnevalsgesellschaft Ansteler Burgritter eine Entscheidung getroffen: Der Rosenmontagszug fällt 2022 aus. Die Gründe.

Jetzt steht es fest, auch in Anstel fällt Karneval in diesem Jahr aus. Jörg Sauer, Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft Ansteler Burgritter von 1986, informiert: „Bei der Vorstandsversammlung der KG in dieser Woche haben letztlich auch wir die Entscheidung treffen müssen, keinen Karnevalsumzug in der Session 2021/2022 stattfinden zu lassen.“