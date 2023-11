Weihnachtsausstellung in Anstel Faible für handgemachte Deko und Nützliches

Alles, was man in ihrer Garage findet, ist von der Rentnerin selbst in Handarbeit hergestellt worden. Wenn sie mit dem Haushalt fertig ist und sich um die Tätigkeiten auf ihrem Hof gekümmert hat, setzt sie sich oft bis tief in die Nacht hinein mit viel Liebe an ihre Werke. „Manchmal brauche ich für ein Projekt zwei bis drei Stunden, manchmal sitze ich an einem Kunstwerk aber auch ein Jahr. Das ist ganz unterschiedlich.“ Ihr gesamtes Repertoire ist in ihrer Garage ausgestellt, die Auswahl ist riesengroß.