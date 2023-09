Brauchtum in Rommerskirchen Ansteler feiern ihr Schützenfest mit geübtem Königspaar

Die Ansteler verstehen es, Schützenfest zu feiern. Nicht nur der Flyer zum Schützen-Höhepunkt brauchte auf ganzen acht Seiten viel Platz, um sämtliche Highlights des ersten September-Wochenendes unter Dach und Fach zu bringen. Die Schützenfamilie der Bruderschaft mit ihren 218 Mitgliedern weiß die geräumige Schützenhalle am Ortsrand zu schätzen. An dieser Stelle schlagen die Herzen der Schützen und allen anderen aus den Familien oder den Freundeskreisen besonders kräftig. Dort geschieht mit dem vorgelagerten Festplatz mit seinen Aufmerksamkeiten für Spiele und Speisen alles das, was Schützenfeste so liebenswert macht.