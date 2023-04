Politik in Rommerskirchen Annette Greiner führt SPD-Fraktion

Annette Greiner, die seit zwölf Jahren mit ihrer Familie in Rommerskirchen lebt, möchte gerne mit ihrem Team „zusammenbringen, was zusammengehört“: Das hat sie unmittelbar nach ihrer Wahl in einer Pressemitteilung angekündigt. Die Sichtweisen und Interessen von Jüngeren und Älteren, von Frauen und Männern, von Zugezogenen und Alteingesessenen. Es soll Raum geben für eine offene Diskussionskultur. Auch die Stärkung der Fraktion durch neue Sachkundige Bürgerinnen und Bürger haben die Fraktionsmitglieder gemeinsam im Blick. Greiner: „Wir brauchen für die Herausforderungen der Zukunft mehr Menschen, die sich aktiv in die Kommunalpolitik einbringen.“