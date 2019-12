Kindergärten in Rommerskirchen : Eltern können ihre Wunsch-Kita online vormerken

Melanie Grim-Tostes betreut unter Dreijährige. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Bis März werden die Plätze in den zehn Kitas in der Gemeinde vergeben. Nicht in allen Einrichtungen können unter zwei Jahre alte Kinder betreut werden.

Auch wenn das neue Kindergartenjahr erst am 1. August 2020 beginnt, ist das Anmeldungsverfahren bereits angelaufen. Alle Eltern, die im kommenden Kindergartenjahr 2020/2021 einen Platz für ihren Nachwuchs in einer der örtlichen Kindertagesstätten benötigen und ihre Kinder noch nicht angemeldet haben, können sich jetzt noch unter www.rommerskirchen.kita-navigator.org für ihre Wunsch-Kita vormerken lassen. Im Kita-Navigator der Gemeinde sind alle zehn Kindertagesstätten innerhalb Rommerskirchens erfasst.

Derzeit werden im Rathaus an der Bahnstraße noch die Bedarfsabfragen und die Belegungen für das kommende Kindergartenjahr erstellt. Ab Mitte Januar des nächsten Jahres beginnt dann die Auswahl der Kinder entsprechend der jeweiligen Aufnahmekriterien der einzelnen Kitas. Als Stichtag für das Alter der Kinder gilt der 1. November 2020, wobei es bei der gängigen Regelung bleibt: Erreicht das Kind bis zu diesem Stichtag das erste, zweite oder dritte Lebensjahr, erfolgt die Aufnahme des Kindes in dieser Altersklasse.

Besonders wichtig: Kleinkinder unter zwei Jahren können nur in den Nestgruppen der Kitas „Pusteblume“ in Frixheim, „Sonnenhaus“ in Rommerskirchen, „Kleine Strolche“ in Evinghoven sowie in der Kita St. Maternus in Sinsteden aufgenommen werden. Gleiches gilt auch für die noch im Bau befindliche Tagesstätte „Kleine Weltentdecker“ am Butzheimer Veilchenweg, deren Richtfest kürzlich gefeiert werden konnte, und die pünktlich zum neuen Kindergartenjahr ihren Betrieb wird aufnehmen können. In allen anderen Rommerskirchener Tagesstätten dagegen ist eine Betreuung von Kleinkindern erst ab dem zweiten Lebensjahr möglich. Gleichfalls wichtig: Für Jungen und Mädchen, die noch nicht das dritte Lebensjahr vollendet haben, wird der Betreuungsbedarf über Plätze in den Kindertagesstätten, aber auch in der Kindertagespflege abgedeckt.

Was Eltern in diesem Zusammenhang unbedingt beachten sollten: Die Anmeldung im Kita-Navigator bezieht sich ausschließlich auf die Betreuung in einer Kindertagesstätte der Gemeinde Rommerskirchen. Eine Anmeldung zur Betreuung in der Kindertagespflege dagegen muss separat erfolgen.

Die konkrete Vergabe der Kita-Plätze für das Kindergartenjahr 2020/2021 erfolgt bis Ende März 2020.

Weitere Informationen und Ansprechpartner zu den einzelnen Kindertagesstätten sind im Internet unter www.rommerskirchen.de Start/Bildung/Kindergarten/Adressen zu finden.

Weitere Auskünfte erteilt Monika Lange vom Amt für Schule, Kinder und Jugend unter der Rufnummer 02183 80013.

(S.M.)