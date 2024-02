Ehejubiläum in Rommerskirchen Gefunkt hat es beim Karneval

Durch Vermittlung seines damaligen Arbeitskollegen Herbert Bubolz kamen Andreas und Dorothea Hurtz dann auch an eine Wohnung. Seit Jahrzehnten leben die beiden Goldhochzeiter inzwischen im eigenen Haus in Butzheim – nur einen Steinwurf von der Stelle entfernt, an der bis Anfang der 1970-er Jahre das Nettesheimer Krankenhaus stand. Aus ihrer Ehe gingen „zwei wunderschöne Töchter“ hervor, so Andreas Hurtz. Er und seine Frau sind zudem seit mittlerweile drei Jahren stolze Großeltern ihrer Enkelin Elen. Während Dorothea Hurtz lange Zeit im Personalbüro eines Grevenbroicher Bauunternehmens und zuletzt als Finanzbuchhalterin bei Ford in Köln tätig war, hat Andreas Hurtz sein Berufsleben von 1972 bis zum März 2016 durchweg bei der Gemeinde Rommerskirchen verbracht. Zu den Gratulanten bei der Goldhochzeit gehörte denn auch sein letzter Chef, Bürgermeister Dr. Martin Mertens, der in seiner Eigenschaft als „Zirkusdirektor“ pünktlich an Weiberfastnacht gratulierte und den beiden Goldhochzeitern „weiterhin viele gemeinsame glückliche Jahre“ wünschte.