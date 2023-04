CDU-Fraktion in Rommerskirchen Wie aus Verlierern Sieger werden

Wahre Größe erweist sich oft in der Niederlage – und wer diese Größe zeigt, kann eine Niederlage mitunter sogar in einen Sieg ummünzen. Genau das ist Michael Willmann gelungen. Der Fraktionsvorsitzende der Rommerskirchener CDU sah sich bei der turnusmäßigen Neuwahl zur Mitte der Ratsperiode mit einem Gegenkandidaten in Gestalt von Matthias Schlömer konfrontiert. Sicherlich keine erfreuliche Situation und auf den ersten Blick ein Schlag für Willmann, weil die Konstellation einer Misstrauensbekundung gleich kam. Als diese von der Fraktion zunächst nicht publik gemachte Information wenige Tage vor dem Wahltermin, der Anfang dieser Woche war, an die Öffentlichkeit drang, reagierte Willmann professionell. Souverän berichtete er auf Anfrage von dem eher ungewöhnlichen Sachverhalt und verschwieg auch nicht Kritik an seiner Arbeit (und wohl auch an der seiner Stellvertreterin Gabi Paulus) aus den eigenen Reihen, der er sich ebenso stellen werde wie der Kandidatur von Matthias Schlömer.