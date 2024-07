TV-Prominente gibt Beziehung mit Christian Düren bekannt Amira Pocher und ihr „Neuer“ aus Rommerskirchen

Seit am Dienstag am Rande der Modenschau in Potsdam bekannt wurde, dass Amira Pocher (31), TV-Moderatorin, Model, Make-up-Artistin, Podcasterin, und ein „Junge vom Gillbach“ jetzt auch offiziell ein Paar sind, taucht der Name Rommerskirchen in eher ungewohnten Zusammenhängen in den bundesdeutschen Medien auf. Dabei ist der Auserwählte eigentlich kein Unbekannter: Christian Düren (34), geboren in Neuss, aufgewachsen in Vanikum, arbeitet seit 2017 für das TV-Boulevardmagazin „taff“ von Pro7. Vorher war er unter anderem als Reporter für das TV-Format „akte“ bei SAT1 unterwegs.