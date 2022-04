Freizeit in Rommerskirchen : Am Sonntag ist Saisonstart im Feldbahnmuseum

Oekoven Die Corona-Pandemie hatte auch die Betreiber der beliebten Einrichtung arg gebeutelt. Doch jetzt soll weitgehend zur Normalität zurückgekehrt werden.

(NGZ) Das Feldbahnmuseum in Oekoven startet am kommenden Sonntag, 1. Mai, in die Saison 2022. Historische Dieselloks werden ab 10.30 Uhr stündlich die Besucherzüge ziehen. Viele weitere Loks und Wagen sind ausgestellt und teilweise in Betrieb zu erleben. Darüber hinaus gibt es im Museum viel Interessantes rund um das Thema Feldbahn zu entdecken. Während der Winterpause haben die ausschließlich ehrenamtlich tätigen Museumsbahner wieder einige Fortschritte erzielen können. So wird beispielsweise die Reparatur der vereinseigenen Dampflok noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Das Bistro600 lädt mit seinem Biergarten zum gemütlichen Verweilen bei leckeren Speisen sowie Kaffee und hausgemachtem Kuchen ein. Eine Attraktionen speziell für die kleinen Besucher ist die Kindereisenbahn, die vor der Museumshalle ihre Runden drehen wird.