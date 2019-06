Bauarbeiten in Rommerskirchen : Am Heimchesweg wird nachgebessert

Rommerskirchen Der Ärger der Anwohner am Heimchesweg über die Belastungen ihrer Straße durch landwirtschaftlichen Verkehr hatte im zurückliegenden Jahr einige Wellen geschlagen und zu diversen Gesprächen mit Gemeinde und Kreis geführt.

Unterm Strich standen einige Maßnahmen, zum Beispiel die Platzierung von Warnbaken, die ein Überfahren der Bürgersteige mit schweren landwirtschaftlichen Fahrzeugen verhindern sollen, sowie Einrichtung eines Parkverbots. Als Ausgleich sind zwei neue Parkplätze am Ahornweg vorgesehen. Bei zwei Kleinigkeiten gab es aber jetzt eine Panne: Ein Schweller in der Fahrbahnmitte, der zu niedrigeren Geschwindigkeiten führen soll, war an der falschen Stelle, vier zusätzliche Pöller auf dem Bürgersteig im hinteren Bereich zu nah an der Fahrbahn. Den ersten Punkt hatten die Anwohner moniert, der zweite war nach Informationen unserer Redaktion aus dem Kreis der Landwirte kritisiert worden.