Kirchengeschichte in Rommerskirchen : Altes Pfarrbuch erzählt Historie von St. Peter

Finder Wolfgang Behrmann hat das historische Pfarrbuch zu St. Peter ans Archiv weitergegeben. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Wolfgang Behrmann kauft vielfach alte Kommoden, Schränke oder ähnliches auf, in denen zwar Fundstücke stecken, die aber selten die Bedeutung des Pfarrbuches haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Niehörster

Dass in seinem Beruf solche Dinge geschehen, ist nicht besonders verwunderlich. Doch dieser Fund ist eine kleine Sensation.

Denn in alten Kommoden, Schränken und Tischschubladen findet sich so mancher historische Beleg, wenn Wolfgang Behrmann in Vanikum bejahrtes Mobiliar aufkauft. Dabei ergeben sich Fundstücke als Nebeneffekte, wenn auch nicht als Regel. Solch ein gehaltvolles Pfarrbuch, das umfänglich lediglich ein 30-seitiges Heftchen ist, das ist dem Restaurator jedoch noch nie untergekommen.

Der aus Rommerskirchen stammende Hermann Spies war Geistlicher Rat in Salzburg, als er 1936 die „Geschichte der Pfarrkirche zu Rommerskirchen“ verfasste, in der sich eine Liste sämtlicher Pfarrer an St. Peter aus grauer Vorzeit (Startpunkt ist das Jahr 1211) bis 1933 findet. Genau genommen sind es mehrere Gotteshäuser, die an selber Stelle jedes Mal wieder aufgebaut wurden, wenn das Pfarrzentrum wiederholt zerstört oder abgebrannt war. Nicht selten wurde sogar der ganze Ort in Schutt und Asche gelegt.

Ein Pfarrer namens Ditmar machte Anfang des 13. Jahrhunderts den Anfang, so ist zu lesen. Die Namen sind mit ihren zum Teil langjährigen Pfarrämtern eine Auswahl, denn in den Wirren der sechs Jahrhunderte kam es oft zu ungeplanten Wechseln. Und in der Folge der Reformation predigten und betreuten in der Pfarre St. Peter evangelische Geistliche. Bis heute erinnern Straßennamen in Rommerskirchen an die kirchlichen Herren von ehedem. Davon zeugen die Hermann-Spies-Straße, also vom Autor des Pfarrbuchs, oder der Aumüllerweg. Auch Ferdinand Alois Küppers´, des im Pfarrbuch im Jahr 1933 letztgenannten Pfarrers, wurde gedacht.

Auf den bloßen Besitz kam es dem gelernten Tischler Wolfgang Behrmann nicht an, und so hat er seinen Fund in Facebook gemeldet, die Gemeinde Rommerskirchen verständigt, zog Rainer Schotten, der ein Beerdigungsinstitut leitet, ins Vertrauen sowie das Erzbistum Köln. Das Interesse war sofort riesengroß. Fasziniert war beispielsweise der Kirchenvorstand von St. Peter, und Einsicht begehrte auch das Historische Archiv im Rathaus. Das verwundert insofern nicht, handelt es sich bei diesem Pfarrbuch doch um authentische und geschichtsträchtige Literatur. Der Inhalt ist voller Hinweise und Berichte auf die wechselvolle Geschichte von Rommerskirchen.

Dabei bleibt es nicht aus, dass viele Anleihen in heute altmodisch anmutenden Formulierungen genommen werden und vor allem christliche Glaubensgewissheiten durch die komplette Schrift bestimmend sind. „Das erste war ein aus Holz gezimmertes oder aus Lehmwerk gemachtes Gebäude“, ist da zu lesen. Oder später: „Wie ein Symbol des Glaubens wuchtet der Turm und ist aus Quader und Tuffsteinen aufgeführt…“ Weiter: „Im Kölner oder Truchsessischen Krieg wurde die Kirche 1591 in Brand gesetzt.“ Mit „Unser Land hatte von den plündernden Holländern viel zu leiden“ werden grausame Glaubenskriege beschworen. Auch von Vernachlässigung der Kirche im Inneren ist die Rede (1641).