Dreharbeiten in Rommerskirchen : Alte Villa dient als Kulisse für einen Thriller

„Besetzt“ ist die alte Villa, die neben dem Gelände von Metall Schumacher steht, zurzeit von einem Filmteam, das dort einen Krimi dreht. Foto: Fred Meurer

Rommerskirchen Sechsteilige Serie wird wahrscheinlich im Herbst 2020 ausgestrahlt. Die Dreharbeiten dauern noch die ganze Woche.

„Was sollen bloß die Kunden denken?“ Fred Meurer, Chef von Schumacher Metall und des Center am Park (CaP), mag sich einen Anflug von Sarkasmus nicht verkneifen. In der Tat wirkt alles täuschend echt: Kunden des CaP, die gleich dem ersten Augenschein vertrauen oder immer sofort das Schlimmste befürchten, könnten in diesen Tagen wirklich in arge Verwirrung geraten. Spruchbänder mit Parolen wie „Kapitalismus ist Sch...“ , „Besetzt“ und anderen gängigen Schlagworten des links-autonomen Spektrums schmücken die alte Villa auf dem unmittelbar angrenzenden Gelände von Metall Schumacher.

Die Vermutung, Fred Meurer habe politisch die Seiten gewechselt, ist indes ebenso abwegig wie die, dass dort womöglich tatsächlich ein leer stehendes Gebäude besetzt gehalten werden könnte. Die alte Villa nämlich ist wieder einmal Kulisse für Dreharbeiten. Fred Meurer hat dem Filmteam, das dort einen Sechsteiler für ZDF Neo dreht, aus einem kurzfristig aufgetretenen Engpass geholfen und das Gelände zur Verfügung gestellt – knapp 20 Jahre, nachdem dort ein „Schimanski“-Krimi gedreht worden war.

Sinje Irslinger und Rafael Gareisen sind die Hauptdarsteller der Serie. Foto: Markus Rick (rick)

Auf dem Firmengelände an der Venloer Straße finden immer wieder mal Dreharbeiten statt. Es regelmäßig zur Fernsehkulisse zu machen, lehnt Meurer wegen des damit unvermeidlich verbundenen Trubels jedoch ab. Verantwortlich für die Dreharbeiten ist die Münchener Produktionsfirma Neuesuper. Gedreht wird in Köln und Umgebung. Rommerskirchen ist schon seit Jahrzehnten ein beliebter Drehort für Filmteams. „Es ist ein Thriller, und es geht um eine Milliardärsfamilie mit einem dunklen Geheimnis“, erzählt Producerin Jenny Lorenz-Kreindl. „Breaking even“ lautet der Arbeitstitel, was soviel bedeutet wie „aus den roten Zahlen kommen“ oder „gerade noch einen Gewinn machen“. Hauptdarsteller sind Lorna Ishema als aufstrebende Anwältin, Justus von Dohnanyi als Chef einer Autofirma und Sinje Irslinger. Weitere Rollen werden von Nicole Heesters, David Rott, Sandra Borgmann und Rafael Gareisen besetzt. Regie führt Boris Kunz, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Um das Vertuschen eines Verkehrsunfalls geht es ebenso wie um die nach der Wahrheit suchende Tochter einer vor Jahrzehnten spurlos verschwundene Haushälterin der Milliardärsfamilie.

Regisseur Boris Kunz (l.) mit Schauspieler Rafael Gareisen. Foto: Markus Rick (rick)

Zu sehen sein werden die sechs Folgen im Herbst 2020, „unter Vorbehalt“, wie Jenny Lorenz-Kreindl sagt, denn für einen konkreten Sendetermine ist es derzeit noch zu früh. Das gut 25-köpfige Filmteam arbeitet seit Mittwoch vergangener Woche auf dem Gelände von Schumacher Metall und wird noch die ganze Woche dort drehen. Die Villa wird also länger als nur einige wenige Sekunden im Bild zu sehen sein. Kontakt zu den Schauspielern hatte Fred Meurer bislang noch nicht, anders als einst bei den Schimanski-Dreharbeiten. Gern erinnert er sich daran, wie er mit Götz George damals vier Flaschen Wein geköpft hat. „Ich wollte am nächsten Tag um vier Uhr aufstehen und in den Segelurlaub nach Griechenland fahren“, erzählt Meurer.

Am Set werden die Outfits für die Statisten ausgewählt. Foto: Markus Rick (rick)