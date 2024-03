Von einer Rarität aus Ramrath Wie eine Apfelsorte Kaiser Wilhelm als Namenspaten gewann

Ein saftiger, schmackhafter Apfel ist einfach ein Genuss. Und dass es unzählige Sorten gibt, die fast nur noch ein Pomologe, also ein echter und erfahrener Apfelsortenkenner, unterscheiden kann, beweist uns jeder Besuch auf dem Wochenmarkt. Die Apfelsortennamen, die uns dort begegnen, sind oft rätselhaft, unklar in ihrer Herkunft und Bedeutung. Das gilt sicher auch für den schönen Apfelnamen „Kaiser-Wilhelm“, der offenbar gar nicht kaiserlichen Ursprungs ist, sondern seinen Ursprung in Ramrath hat.