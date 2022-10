Sicherheit in Rommerskirchen : Alle elf Sirenen intakt

Rommerskirchen Die Gemeinde Rommerskirchen verfügt nun über ein viel besseres Alarmierungsnetz. Vor zwei Jahren waren bei einem Testlauf erhebliche Schwächen zutage getreten.

Zu den bereits vorhandenen drei Sirenen an den Feuerwehrgerätehäusern in Rommerskirchen, Evinghoven und Widdeshoven kamen im Mai zunächst vier weitere Alarmanlagen für den Katastrophenschutz, ehe im Sommer die Sirenen am Feuerhaus in Butzheim an der B 477, am Rathaus in Eckum, an der Gemeinschaftsgrundschule Frixheim und an der Gillbachschule angebracht wurden. Kriterium für die Auswahl der Standorte war, dass mit ihnen das gesamten Gebiet der 60 Quadratkilometer großen Flächengemeinde akustisch abgedeckt werden konnte. Insbesondere nach der Flutkatastrophe an der Ahr und in der Eifel waren im Sommer 2021 verstärkt Anfragen aus der Bürgerschaft laut geworden, wie es um die Katastrophenalarmierung in Rommerskirchen bestellt sei. Für den Ankauf der Sirenen hatte der Bund Mittel zur Verfügung gestellt. „Wir haben 2021 direkt auf den Erlass des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe reagiert und Angebote eingeholt. Als erste Kommune im Kreis haben wir Förderanträge gestellt und mit der Firma Hörmann zudem zügig unseren Partner für die Installation der Sirenen gefunden“, zeigt sich Bürgermeister Martin Mertens erfreut über die komplikationslose Rückkehr zur früher gängigen Alarmierung in Katastrophenfällen. Insbesondere nach der Flutkatastrophe an der Ahr und in der Eifel waren im Sommer 2021 verstärkt Anfragen von Einwohnern laut geworden, wie es in dieser Hinsicht in Rommerskirchen bestellt sei.