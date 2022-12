Jubilarin in Rommerskirchen Gertrud Kremer-Schillings feiert ihren 100. Geburtstag

Geboren wurde Gertrud Kremer-Schillings als zehntes von elf Kindern auf dem Sanderhof in Baumberg bei Monheim. Zu den schmerzlichsten Erfahrungen ihres langen Lebens zählt der Verlust von drei Brüdern, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. In den letzten Kriegstagen musste sie dann erleben, wie ihre Schwester– und beste Freundin – auf dem heimischen Hof durch eine Granate getötet wurde. Ihren Mann Karl heiratete sie am 28. Juni 1951 in Baumberg. 1953 wurde ihre Tochter Agnes geboren, 1954 folgte der Sohn Willi und 1959 die zweite Tochter Maria. Auf dem Steinbrückerhof, historisch „die“ Keimzelle für die Entstehung Eckums, leben heute vier Generationen einträchtig miteinander, wie Willi Kremer-Schillings erzählt.