Verkehr in Rommerskirchen : Ärger über Straßenarbeiten am Tulpenweg

Ärger über Straßenarbeiten am Tulpenweg

Verkehr in Rommerskirchen

Wenn Risse nicht rechtzeitig ausgebessert werden, drohten Schlaglöcher und irreparable Schäden, so die Gemeinde. Das Foto stammt aus einer anderen Stadt. Foto: Michael Heckers

Nettesheim/Butzheim Der dabei auf der Straße anfallende Splitt störte einige Bürger. Die Gemeinde wehrt sich: Sie handle im Interesse der Anwohner.

Nach Anwohnerbeschwerden hat die Gemeinde die Straßenreparaturarbeiten am Tulpenweg verteidigt. Die Sanierung der Risse im Belag sehe zwar nicht schön aus, diene aber der Werterhaltung der Straße, sagt Dezernent Elmar Gasten. Risse seien der Anfang vom Ende einer Straße, weil durch sie Wasser eindringe, teils bis in tiefere Lagen. In Kombination mit Frost- und Tauwechsel könne es „zu einer massiven Auflockerung des gesamten Gefüges“ kommen. Müsse eine Straße komplett erneuert werden, drohten finanzielle Belastungen der Anwohner, die zu Straßenbaubeiträgen herangezogen werden könnten. Dies wolle die Gemeinde den Bürgern möglichst lange ersparen.