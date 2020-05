Verkehr in Rommerskirchen : Ärger über Radwegschäden an der L 375

Ein Schild warnt Radfahrer vor den Schäden am Radweg. Eine Reparatur ist aber nicht in Sichtweite. Foto: Stefan Schneider

Rommerskirchen Der zuständige Landesbetrieb Straßenbau NRW will „mittelfristig“ reparieren. Das kann dauern. Die Gemeinde Rommerskirchen hat in den vergangenen Monaten nach eigener Auskunft „vermehrt Beschwerden über den Zustand des Radweges“ registriert.

Die Strecke ist schon irgendwie besonders. Wer mit dem Fahrrad aus Richtung Tierheim Oekoven kommend die Bundesstraße 59 ansteuert, sieht schon aus der Ferne die dampfenden Türme des Kraftwerks Neurath, vor allem bei klarem Wetter ein reizvolles Bild. Wer dann mit dem Rad die B 59 überquert und weiter auf das Kraftwerk zusteuert, erlebt freilich ein eingeschränktes Vergnügen. Denn der Radweg dort ist zwar nicht katastrophal, aber doch in keinem guten Zustand. In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen gibt es Querrillen, aus denen gerade in der Wachstumsperiode das Unkraut munter sprießt. Ein Schild kurz hinter der Bundesstraße weist auf „Radwegschäden“ hin.

Und weil es diesen Missstand schon länger gibt, wollen manche Nutzer nicht länger stillhalten. Die Gemeinde Rommerskirchen jedenfalls hat in den vergangenen Monaten nach eigener Auskunft „vermehrt Beschwerden über den Zustand des Radweges“ registriert. Dabei ist eigentlich nicht sie zuständig, sondern der Landesbetrieb Straßenbau NRW. Zu dem hat die Gemeinde nach Angaben von Bürgermeister Martin Mertens auch Kontakt aufgenommen und um Sanierung gebeten, wie er den Politikern aus dem Verkehrsausschuss in einer Informationsvorlage mitteilte. Das ernüchternde Ergebnis verschwieg Mertens nicht: Zwar sei der Radweg in eine interne Sanierungsliste aufgenommen worden. Aber dann heißt es: Die bauliche Umsetzung sei mittelfristig geplant.

Nicht nur Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert weiß, dass „mittelfristig“ beim Landesbetrieb Straßenbau lange sein kann und dass eher mit Jahren als mit Monaten zu rechnen ist. Dafür spricht auch, dass der Landesbetrieb „aufgrund der Vielzahl der anstehenden Projekte und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (...) derzeit noch keine konkrete Aussage über einen Sanierungstermin treffen“ kann. Für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit will er Sorge tragen – mit der Straßenmeisterei in Grevenbroich-Wevelinghoven, die punktuelle Ausbesserungen erledigen soll.